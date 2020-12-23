الصحة الفلسطينية: 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 31 وفاة، و2110 إصابة كورونا جديدة بفيروس كورونا، و1823 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن "الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (1)، جنين (3)، طولكرم (1)، الخليل (9)، قطاع غزة (12)، مدينة القدس (3)"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6367 فحصا.

وقالت الكيلة إن "الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (163)، قلقيلية (31)، سلفيت (33)، طوباس (20)، بيت لحم (85)، جنين (139)، طولكرم (81)، أريحا (18)، الخليل (156)، رام الله (189)، قطاع غزة (867)، مدينة القدس (240)، ضواحي القدس (88)".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (105)، قلقيلية (49)، طوباس (37)، سلفيت (37)، جنين (128)، طولكرم (114)، أريحا (17)، الخليل (240)، رام الله (280)"، قطاع غزة (580)، مدينة القدس (236).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 81.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.