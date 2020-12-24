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كورونا بغزة: 9 وفيات و806 إصابات جديدة بالـ24 ساعة الماضية

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 10:32

كورونا بغزة: 9 وفيات و806 إصابات جديدة بالـ24 ساعة الماضية
كورونا يواصل الانتشار بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 9 مصابين بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 806 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، أنه تم إجراء 2526 فحصا مخبريا، أمس الأربعاء، أظهرت تسجيل 806 إصابات جديدة.

وبينت تقرير الوزارة تعافي 665 حالة جديدة من مصابي كورونا، فيما بلغ تراكمي المصابين منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/ الماضي 30663 مصابا، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 9981 حالة.

وأفادت الصحة في تقريرها بأن عدد المتعافين بلغ إجماليا 25778 حالة والوفيات 304 حالات، فيما بلغ عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 318 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة197 حالة.

وفي ظل هذه الأوضاع والارتفاع المتواصل بالإصابات، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن الإجراءات الوقائية الحالية لمكافحة انتشار كورونا، ستستمر حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري على الأقل، داعيا إلى إحداث تغيير في السلوك الاجتماعي لدى المواطنين.

وقال البزم، في تصريحات صحفية إن الإغلاق الكامل الذي تفرضه الداخلية يومي السبت والجمعة، على قطاع غزة "هو خيار بديل كي لا نذهب إلى الإغلاق الشامل لفترات طويلة، نظرا لآثاره وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة".

ودعا المواطنين إلى الاستمرار في حالة الالتزام التام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت المقبلين، مطالبا بتغيير جزء من العادات والتقاليد الاجتماعية لمراعاة متطلبات المرحلة التي يمّر بها القطاع.

وبين أن الذي "يحدد عدم ذهابنا للإغلاق الشامل هو سلوك المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية"، مشيرا إلى أن الداخلية بغزة لديها تواصل مع شرائح المجتمع ومؤسساته كافة "بدءا بالفصائل والنقابات والوجهاء والمخاتير، وذلك بهدف توحيد الجهود لخلق حالة وعي عامة لدى المواطنين، وننسق معهم القرارات المتخذة لمواجهة الجائحة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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