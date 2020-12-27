الأغوار: أصحاب أراضي "القاعون" يعودون لأراضيهم لأول مرة منذ 46 عاما

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، مساء الأحد، أنه سيكون باستطاعة أصحاب أراضي سهل القاعون في الأغوار الشمالية الدخول إلى أراضيهم، الإثنين لزراعتها، وذلك لأول مرة منذ عام 1974.

وذكرت الهيئة أن إتاحة زيارة أصحاب الأراضي، لأراضيهم، جاءت بعد إصدار قرار بإخلائها من المستوطنين وإعادة الأراضي لأصحابها.

وأضافت الهيئة أنه سيدخل غدا 13 جرارا زراعيا ليبدأ المزارعون زراعة أراضيهم، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العام للشؤون المدنية ومجلس بردلة والمحافظة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على فتح طريق وتأهيله بين قرية بردلة وسهل القاعون لاستعماله من قبل المزارعين، وسيتم العمل به قريبا.