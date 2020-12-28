اعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير قبها تمهيدا لهدمه

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اقتحمت وحدة خاصة بلدة طورة قضاء جنين وداهمت منزل الأسير محمد قبها وأخذت قياسات جديدة تمهيدا لهدم المنزل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية طورة بعد محاصرتها، وداهمت منزل الأسير محمد مروح قبها ومنزل والده، مصطحبين الكلاب البوليسية.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام القرية، وجرى علاجهم ميدانيا.

وكانت وحدات خاصة من المستعربين اعتقلت الشاب قبها، يوم الخميس الماضي، ونكلت بأفراد أسرته.

وزعم جيش الاحتلال أن الشاب محمد مروح قبها يقف خلف عملية قتل المستوطنة إستر هورغان في أحراش قرب جنين في 20/10/2020.

وذكر ذوو الشاب محمد مروح قبها (36 عاما)، أن عناصر وحدات خاصة مدعومين بقوات الاحتلال كانوا متخفين بمركبات، اعتقلته بعد مداهمة منزله.

وأفادوا بأن قوات الاحتلال الخاصة اعتدت عليه وعلى نجله الطفل مجاهد ووالده المسن بالضرب المبرح وعاثوا فسادا وخرابا بمحتويات المنزل.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، 10 مواطنين في عدة مناطق بالضفة.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مأمون الهيموني ونبيل الجعبري، بعد تفتيش منزليهما في مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي نادر محمد أحمد عويضات من قرية الشيوخ العروب، أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري قرب بيت لحم.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود إسماعيل صلاح، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت القوات 3 مواطنين، وهم: يوسف عاصي من بلدة قراوة بني حسان، ومحمد الأسعد من بلدة كفل حارس، ومعتز هاني سلمان من ديراستيا.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنان، حسن حلوان، وصدام بكر حعيدي.