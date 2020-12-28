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حماس تندّد بقرار منع لقاح كورونا عن الأسرى: "جريمة حرب"

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 16:54

حماس تندّد بقرار منع لقاح كورونا عن الأسرى: "جريمة حرب"
جانب من وقفة تضامنية مع الأسرى بوقت سابق (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، بقرار إسرائيلي يقضي بعدم منح الأسرى داخل السجون، التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، واعتبرت الحركة أن القرار يعدّ "جريمة حرب".

ومنع وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، أمير أوحانا، أمس الأحد، منح لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيّين وللسجناء بشكل عامّ، بخلاف توصيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

وقال مكتب أوحانا: "يمنع تطعيم الأسرى الأمنيين بدون موافقة وبالتلاؤم مع تقدّم توزيع اللقاح عند الجمهور العام".

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس، باسم نعيم، في تصريح صحافيّ، إن القرار "يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وعدّ ذلك القرار "جريمة حرب تنتهك فيها إسرائيل حقوق الأسرى داخل السجون، وتعكس حجم العنصرية".

وتابع: "إن المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقّعت عليها دولة الاحتلال، تلزمها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب".

وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة "آلاف الأسرى داخل السجون؛ خاصة الأطفال والنساء والمرضى".

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لـ"للسماح بتقديم اللقاح للأسرى"، مناشدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"تحمل مسؤولياتها إزاء ذلك".

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فقد بلغ عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا حوالي 140 أسير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حماس
#الأسرى
#فيروس كورونا

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