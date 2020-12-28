  2. فلسطينيات
  3. أخبار

خلال نوفمبر: الاحتلال صادر 11 ألف دونم بالأغوار

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 16:30

خلال نوفمبر: الاحتلال صادر 11 ألف دونم بالأغوار
الاحتلال يصعد بالمصادرة والهدم بالأغوار (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ورشتين لإصلاح المركبات في بلدة اللبن الشرقية قرب نابلس، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بإزالة غرفتين في حمامات المالح بالأغوار الشمالية، حيث تم مصادر 11 ألف دونم خلال الشهر الماضي.

وأفاد مواطنون أن جرافات الاحتلال رافقها عدد من الدوريات العسكرية، هدمت الورشتين المقامتين على الشارع الرئيسي بين مدينتي نابلس ورام الله. وتعود ملكية الورشتين للمواطنين جهاد عويس ورجا ضراغمة.

يشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة "معاليه لفونة" التي أقيمت عام 1980، وتستولي اليوم على أكثر من 2000 دونم، ويعيش فيها ما يقارب 800 مستوطن.

بدأت المستوطنة كبؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية في منطقة يطلق عليها "حوض الباطن"، ثم ما لبثت أن توسعت لتمتد على أراضي سنجل، وعبوين، في محافظة رام الله.

كما يحيط باللبن الشرقية، مستوطنة "عيلي" التي تأسست عام 1984، وتستولي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت وتلفيت، ومستوطنة "شيلو" وعدد من البؤر الاستيطانية "غفعات هروئيه"، و"غفعات هاريئيل"، و"نيفيه شير"، و"راحاليم"، و"حي دان".

إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم غرفتي خدمات في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال اقتحمت حمامات المالح، وأخطرت بهدم الغرفتين والتي أنشأتا لتقديم الخدمات لسكان المنطقة.

ولفت دراغمة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بإزالة ذات الغرفتين بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويستهدف الاحتلال الأغوار الفلسطينية من خلال زيادة وتيرة الاستيطان، وتغيير في معالمها ومنع المواطنين من الدخول والمكوث في أراضيهم المحاذية لبعض المستوطنات.

واستولت سلطات الاحتلال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار تشكل في غالبيتها أراضي رعوية، وذلك لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

ووصف عام 2020 بأنه عام الذروة في تعزيز خطط البناء في المستوطنات وخاصة المنعزلة، حيث زاد الاستيطان أكثر من 8 أضعاف عما كان عليه في السنوات الماضية، ومخطط الاحتلال هو رفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن خلال السنوات القليلة القادمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الضفة الغربية
#الأغوار
#اللبن الشرقية
#نابلس
#هدم
#إخطار
#مصادرة
#الاستيطان

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حماس تندّد بقرار منع لقاح كورونا عن الأسرى: "جريمة حرب"
حماس تندّد بقرار منع لقاح كورونا عن الأسرى: "جريمة حرب"

2020-12-28

المحرر النتشة يضرب عن الطعام فور اعتقاله من أمن السلطة
المحرر النتشة يضرب عن الطعام فور اعتقاله من أمن السلطة

2020-12-28

اشتية يدين إرهاب المستوطنين ويثمّن صمود الفلسطينيين
اشتية يدين إرهاب المستوطنين ويثمّن صمود الفلسطينيين

2020-12-28

الأكثر قراءة

إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

2020-12-27
الإغلاق الثالث: ترجيحات حذرة بعدم تمديده لأكثر من أسبوعين

الإغلاق الثالث: ترجيحات حذرة بعدم تمديده لأكثر من أسبوعين

2020-12-27
علاج فوري جديد لفيروس كورونا قد يستبدل التطعيم

علاج فوري جديد لفيروس كورونا قد يستبدل التطعيم

2020-12-27
كورونا عالميًّا: بكين تُعلن حالة الطوارئ وتحذير من لقاحات وهمية في أوروبا

كورونا عالميًّا: بكين تُعلن حالة الطوارئ وتحذير من لقاحات وهمية في أوروبا

2020-12-27
كورونا بالبلاد: المحظور والمسموح بالإغلاق الثالث

كورونا بالبلاد: المحظور والمسموح بالإغلاق الثالث

2020-12-27