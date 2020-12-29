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الصحة الفلسطينية: 19 وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 15:50

الصحة الفلسطينية: 19 وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا
بيت لحم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا و2155 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 3، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، رام الله 2، نابلس 2، جنين 1، الخليل 1، بيت لحم 1"، و 6 حالات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (23)، طولكرم (82)، ضواحي القدس (33)، قلقيلية (25)، سلفيت (21)، رام الله (161)، نابلس (82)، جنين (65)، الخليل (61)، بيت لحم (43)، أريحا (11)"، قطاع غزة (542).

وقالت، إن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 14.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 84.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (12)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (248)، قلقيلية (24)، سلفيت (41)، رام الله (229)، نابلس (366)، جنين (129)، الخليل (173)، بيت لحم (72)، أريحا (15)"، قطاع غزة (795)".

وأوضحت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 127 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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