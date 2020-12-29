الصحة بغزة: 6 وفيات و542 إصابة جديدة بكورونا

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في غزة، فيما تم تسجيل، 542 إصابة جديدة بالفيروس في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة خلال موجز التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا في القطاع، بأنه تم إجراء 1717 فحصا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة بالتقرير أنه تم تسجيل 795 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، فيما كان إجمالي تراكمي المصابين 39156 إصابة، من بينها 10740 حالات نشطة، إجمالي تعافي 28340 حالة، بينما إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 346 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 312 حالة، من بينها 176 حالات خطيرة وحرجة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن بدء تنفيذ دراسة مسحية من خلال جمع عينات دم من المواطنين، لمعرفة معدل انتشار فيروس كورونا في أنحاء قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "استمرارا لجهود وزاره الصحة في مكافحة جائحة كوفيد 19 تطلق الوزارة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملة حتى الخميس المقبل، لتنفيذ دراسة مسحية من خلال جمع عينات دم من المواطنين على امتداد قطاع غزة".

إلى ذلك، قال مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة في رام الله أسامة النجار إن الحالة الوبائية ما زالت صعبة "ونحن في منتصف العاصفة".

وصرحت وزيرة الصحة مي الكيلة، قائلة، إن الحالة الوبائية لهذه المرحلة كانت متوقعة، وتم التحذير منها ومدى خطورتها منذ شهر سبتمبر الماضي، وستبلغُ ذروتها خلال الشهرين القادمين حتى نهاية شباط/فبراير المقبل.