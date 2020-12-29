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الفصائل الفلسطينية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 20:26

الفصائل الفلسطينية تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين
شبيبة التلال بحراسة الاحتلال على أراضي الفلسطينيين (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، أنها قررت توسيع رقعة مواجهة المستوطنين، داعية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى "التصدي لاعتداءات المستوطنين المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته".

وأوضحت القيادة الوطنية أنه "تقرر توسيع رقعة مواجهة المستوطنين والاحتلال في عدد من مناطق التماس في الضفة الغربية"، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة تلك المواجهة.

وحذرت من استمرار بناء العديد البؤر الاستيطانية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، إن "المستوطنين يسابقون الزمن لفرض وقائع على الأرض قبل رحيل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المنتهية ولايته".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن التميمي قوله، إن "السلطات الإسرائيلية تنفذ عملية ضم الضفة الغربية بشكل صامت، عبر مواصلة البناء الاستيطاني، وشرعنة المستوطنات".

وبيّن أن الاتصالات الفلسطينية مع محكمة الجنايات الدولية متواصلة، لمساءلة إسرائيل بشأن انتهاكاتها المتواصلة بما فيها الاستيطان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية
#مواجهة المستوطنين
#الضفة الغربية المحتلة

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