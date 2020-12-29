عربدة المستوطنين: اقتحامات للأقصى واعتداءات بالضفة

تواصلت اعتداءات مجموعات من المستوطنين على ممتلكات وأغراض الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، في وقت صعدت الجمعيات الاستيطانية من وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى رغم فرض الإغلاق للحد من انتشار كورونا.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية، بحيث تتواصل الاقتحامات بوتيرة عالية، وذلك على الرغم من فرض الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، تواصلت عربدة المستوطنين في مناطق بالضفة، إذ هاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب نابلس.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين المارة على شارع رام الله نابلس الالتفافي بالحجارة.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب الدوار المؤدي إلى شارع نابلس قلقيلية، على أطراف بلدة حوارة، جنوب المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وعلى الطريق الواصل بين جنين ونابلس، أشعل مستوطنون الإطارات قرب مدخل مستوطنة" حومش" المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب بأضرار في عدد منها، وفق ما أفاد به مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة.