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الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1539 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 14:51

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1539 إصابة كورونا جديدة
(أ ب أ)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 21 حالة وفاة، و1539 إصابة كورونا جديدة، و2315 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة "جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، الخليل 3"، وقطاع غزة 10 وفيات، مدينة القدس المحتلة حالة واحدة.

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (15)، سلفيت (31)، ضواحي القدس (30)، جنين (74)، طولكرم (61)، نابلس (59)، الخليل (79)، بيت لحم (50)، رام الله (134)، قلقيلية (16)، أريحا (17)"، قطاع غزة (711)، مدينة القدس (262)".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (28)، سلفيت (35)، جنين (167)، طولكرم (77)، نابلس (336)، الخليل (171)، رام الله (209)، قلقيلية (18)، أريحا (9)"، قطاع غزة (995)، مدينة القدس (310).

وبيّنت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
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