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القدس: اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلاميّة

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 21:20

القدس: اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلاميّة
لحظة الاعتقال (تويتر)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

أعادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، بعد ساعات من الإفراج عنه.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي (غير حكومي): "اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، الشيخ ناجح بكيرات، بعد ساعات من الإفراج عنه".

وأوضح المركز، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ ناجح من منزله في بلدة صور باهر جنوبيّ القدس المحتلة"، دون توضيح سبب اعتقاله.

والأربعاء، اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية مالك بكيرات، نجل الشيخ ناجح، بعد لحظات من الإفراج عنه إثر قضاء حكم بالسجن مدته 19 عاما.

وفي اليوم ذاته، اعتقلت الشيخ ناجح، دون ذكر أي سبب لتلك الخطوة.

واُعتقل مالك بكيرات بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001، أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية في بيت لحم، ووجهت له تهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.‎

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ناجح بكيرات
#اعتقال
#الاحتلال
#القدس

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