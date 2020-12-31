القدس: 231 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3

أصيب 231 شخصًا بفيروس كورونا في مدينة القدس، خلال يومي الأربعاء والخميس، وتوفي 3 أشخاص، بحسب ما أعلنت وحدة مكافحة كورونا في القدس، مساء اليوم، الخميس.

وأعلن عضو الوحدة، د. على الجبريني، أن الوفيات هي في مناطق الطور والبلدة القديمة وباب الخليل، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 146.

وأشار الجبريني إلى أنّ الإصابات بالفيروس في صفوف أهالي المدينة لا تزال مرتفعة مع إصابة 108 أشخاص يوم الأربعاء، و123 الخميس.

وفي الفترة ذاتها، تعافى 345 مريضًا، ليصل عدد الإصابات النشطة حاليًا في المدينة إلى 1480 حالة.

وحول الإصابات الخطيرة والمتوسطة التي تعالج في المشافي، أكّد الجبريني أنها لا تزال مرتفعة مقارنة مع الأسابيع الماضية، وتصل إلى 110 حالات، بعضها موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووجّه الجبريني نداءً لأهالي المدينة بضرورة الاستمرار في نهج الصحة العامّة، "لا سيّما وأن الفيروس لا يزال منتشرا بيننا"، مطالبًا بمواصلة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم.

كما دعا إلى "إجراء الفحوصات مقابل حملة اللقاحات المتواصلة للتصدي للفيروس".