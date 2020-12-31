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كورونا بغزة: 15 وفاة و708 إصابات بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 10:39

كورونا بغزة: 15 وفاة و708 إصابات بآخر 24 ساعة
الإبقاء على الإغلاق بغزة بنهاية الأسبوع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 15 شخصا متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، بينما تسجيل 708 إصابات جديدة بالفيروس سجلت خلال 24 ساعة الماضية في القطاع، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة في التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا في القطاع، أنه تم إجراء 2723 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.

كما أظهرت المعطيات الواردة في التقرير تعافي 990 حالة جديدة من مصابي الفيروس، موضحة الوزارة أن تراكمي للمصابين 40575 إصابة، وعدد الحالات النشطة 9879 حالة.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين وصل 30324 حالة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 371 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 270 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 164 حالة.

إلى ذلك، أكد مدير العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني رئيس خلية إدارة الأزمة في غزة العميد فايق المبحوح، أن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت بدأ يؤتي ثماره على صعيد تسطيح المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وأوضح المبحوح أن الالتزام بالإغلاق أسهم في التخفيف من الزيادة المضطردة في عدد الإصابات، لاسيما في ظل الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

وقال "تجنبنا حتى الآن سيناريوهات صعبة كانت متوقعة خلال فترة الشتاء الحالية، سيما بظل انتشار موجة ثانية من الوباء على مستوى العالم".

وأشار المبحوح إلى أن استمرار ذلك مرهون بمدى تواصل الالتزام بالإجراءات المفروضة.

وأعرب عن أمله في استمرار الوضع الحالي حتى انتهاء موسم الشتاء، وتجاوز مرحلة الخطر.

وجدده المبحوح تأكيده على استمرار الإجراءات الوقائية الحالية، المتمثلة بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي، ومنع إقامة التجمعات بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار إغلاق الصالات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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