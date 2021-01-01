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18 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس وغزّة

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 18:51

18 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس وغزّة
توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 18 شخصا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 1450 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية (ضواحي القدس 1، نابلس 2، بيت لحم 1، جنين 3، طولكرم 1، رام الله 1، الخليل 1، قلقيلية 1)، و4 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

ولفتت إلى وجود 116 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (36)، سلفيت (24)، نابلس (80)، أريحا (12)، طوباس (21)، بيت لحم (74)، جنين (75)، طولكرم (49)، رام الله (84)، الخليل (70)، قلقيلية (5)، قطاع غزة (689)، مدينة القدس (231)".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب (الترتيب) التالي: سلفيت (32)، نابلس (204)، أريحا (7)، طوباس (25)، جنين (135)، طولكرم (83)، رام الله (205)، الخليل (156)، قلقيلية (15)"، قطاع غزة (881)، مدينة القدس (345)".

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#الضفة الغربية

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