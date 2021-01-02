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غزة: إصابة 3 أطفال وسيدة جراء انفجارٍ في حي الشجاعيّة

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 10:07

غزة: إصابة 3 أطفال وسيدة جراء انفجارٍ في حي الشجاعيّة
من مكان الانفجار (تويتر)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

أفادت وسائل إعلام غزيّة عن سماع دوي انفجارات كبيرة، فجر اليوم السبت، وقعت داخل منزل يعود لإحدى العائلات شرق الشجاعية شرق مدينة غزة .

وتابعت بأن الانفجارات أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بينهم إصابة خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة .

وأشارت إلى أنه لم يُعرف حتى اللحظة أسباب الإنفجارات التي وقعت، ولم تكشف الجهات الرسمية تفاصيل ما حدث حتى هذه اللحظة .

أما وكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا"، فأعلنت عن إصابة 3 أطفالٍ وسيدة من عائلة واحدة، بجروحٍ متفاوتة جراء انفجارٍ كبير حدث في إحدى بيوت حي الشجاعيّة في غزة، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وقد وصلت وحدات من طواقم الإسعاف والدفاع المدني، وكذالك طواقم تفكيك المتفجرات إلى مكان الإنفجار لمعرفة التفاصيل .

أما نشطاء التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، شددوا أن الانفجار نجم عن حادث عرضيّ، ولم يكن بفعل فاعل. ويُذكر أن المصابين هم: الطفل قصي علي الحلو (عامان ونصف) واحمد عبد الحميد سعده (3 أعوام) وسعاد عبد الحميد سعده (6 أعوام) وحنان انور سعده 43 عام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#غزة
#حي الشجاعية
#انفجار

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