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الصحة الفلسطينية: 31 حالة وفاة و1155 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 13:27

الصحة الفلسطينية: 31 حالة وفاة و1155 إصابة كورونا جديدة
جدارية في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 31 حالة وفاة و1155 إصابة كورونا جديدة، و1419 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: جنين (2)، بيت لحم (2)، الخليل (3)، نابلس (4)، طولكرم (1)، رام الله والبيرة (4)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (7)، مدينة القدس (7).

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (79)، بيت لحم (60)، طوباس (20)، ضواحي القدس (17)، الخليل (86)، سلفيت (19)، نابلس (70)، طولكرم (41)، رام الله (116)، قلقيلية (7)، أريحا (8)، قطاع غزة (409)، مدينة القدس (223)"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4539 فحصًا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (121)، طوباس (30)، ضواحي القدس (294)، الخليل (40)، سلفيت (38)، نابلس (167)، طولكرم (48)، رام الله (77)، قلقيلية (53)، أريحا (12)"، قطاع غزة (280)، مدينة القدس (259).

وذكرت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 124 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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