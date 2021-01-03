مصر تعتقل 3 صيادين غزيّين

اعتقلت قوات من سلاح البحرية المصرية، مساء الأحد، 3 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح، جنوبي القطاع، بحسب ما أفادت نقابة الصيادين الغزيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، القول: "قوات البحرية المصرية اعتقلت 3 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح".

وأضاف أن "الصيادين كانوا على متن قارب وهم: محمد عادل البردويل، ونادر شلوف، ومحمود السعيدني".

وحتى كتابة هذا الخبر،لم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات المصرية.

ولم تتضح أسباب اعتقال البحرية المصرية للصيادين الثلاثة، حسب عياش.