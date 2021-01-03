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مصر تعتقل 3 صيادين غزيّين

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 22:40

مصر تعتقل 3 صيادين غزيّين
صيّادون غزيّون (توضيحية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات من سلاح البحرية المصرية، مساء الأحد، 3 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح، جنوبي القطاع، بحسب ما أفادت نقابة الصيادين الغزيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، القول: "قوات البحرية المصرية اعتقلت 3 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح".

وأضاف أن "الصيادين كانوا على متن قارب وهم: محمد عادل البردويل، ونادر شلوف، ومحمود السعيدني".

وحتى كتابة هذا الخبر،لم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات المصرية.

ولم تتضح أسباب اعتقال البحرية المصرية للصيادين الثلاثة، حسب عياش.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#البحرية المصرية
#مصر
#غزة
#اعتقال صيادين غزيّين

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