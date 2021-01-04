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الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 13:46

الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا
ركام منزل الأسير خليل دويكات في قرية روجيب شرق نابلس. (وفا )
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 20 حالة وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 3، جنين 1، رام الله 3"، قطاع غزة 5 وفيات.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (71)، طوباس (22)، ضواحي القدس (45)، قلقيلية (18)، الخليل (108)، نابلس (105)، بيت لحم (44)، جنين (58)، رام الله (158)، سلفيت (12)، أريحا (7)، قطاع غزة (361)".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (102)، طوباس (33)، قلقيلية (32)، الخليل (140)، نابلس (195)، بيت لحم (172)، جنين (74)، رام الله (108)، سلفيت (35)، أريحا (12)، قطاع غزة (510)".

وقالت الكيلة إن "نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
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