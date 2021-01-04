غزة: 5 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا بآخر 24 ساعة

توفي 5 أشخاص من قطاع غزة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 360 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 1851 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت الصحة بغزة، اليوم الإثنين.

وأفادت الصحة، في تقريرها الوبائي اليومي بتعافي 510 مصابين، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 32556 حالة.

وذكر التقرير أن الإجمالي التراكمي لمصابي كورونا بقطاع غزة بلغ 42738 إصابة، بينهم 9784 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 398 حالة.

وبين التقرير أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 245 حالة، من بينها 141 حالة خطيرة وحرجة.

الشخرة: نسبة الإصابة بكورونا بالضفة انخفضت لـ20%

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، اليوم الإثنين، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية انخفضت لـ 20% ونسبة إشغال الأسرّة حوالي 60%.

وأوضح الشخرة، أن هناك عزوف ورفض من قبل المواطنين لإجراء فحص كورونا، مشيرا إلى حدوث انخفاض طفيف في معدل المنحى الوبائي بعد الاغلاقات التي اتخذت من قبل لجنة الطوارئ العليا.

وبين المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك بعض المواطنين يعزفون عن اجراء فحص فيروس كورونا في بعض مناطق الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الوضع أصبح صعبا على مستوى العالم وكذلك فلسطين، موضحا أن وزارة الصحة تراهن على استجابة المواطنين وتعاونهم حتى تتمكن الوزارة من عمل رصد وبائي سليم.