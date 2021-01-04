  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: 5 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 10:41

غزة: 5 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا بآخر 24 ساعة
استمرار العمل بإجراءات الوقاية للحد من كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 5 أشخاص من قطاع غزة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 360 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 1851 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت الصحة بغزة، اليوم الإثنين.

وأفادت الصحة، في تقريرها الوبائي اليومي بتعافي 510 مصابين، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 32556 حالة.

وذكر التقرير أن الإجمالي التراكمي لمصابي كورونا بقطاع غزة بلغ 42738 إصابة، بينهم 9784 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 398 حالة.

وبين التقرير أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 245 حالة، من بينها 141 حالة خطيرة وحرجة.

الشخرة: نسبة الإصابة بكورونا بالضفة انخفضت لـ20%

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، اليوم الإثنين، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية انخفضت لـ 20% ونسبة إشغال الأسرّة حوالي 60%.

وأوضح الشخرة، أن هناك عزوف ورفض من قبل المواطنين لإجراء فحص كورونا، مشيرا إلى حدوث انخفاض طفيف في معدل المنحى الوبائي بعد الاغلاقات التي اتخذت من قبل لجنة الطوارئ العليا.

وبين المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك بعض المواطنين يعزفون عن اجراء فحص فيروس كورونا في بعض مناطق الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الوضع أصبح صعبا على مستوى العالم وكذلك فلسطين، موضحا أن وزارة الصحة تراهن على استجابة المواطنين وتعاونهم حتى تتمكن الوزارة من عمل رصد وبائي سليم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#كورونا في غزة
#وزارة الصحة
#إجراءات الوقاية

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يقتحم الجامع القبلي ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى
الاحتلال يقتحم الجامع القبلي ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالأقصى

2021-01-04

اعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين بسلفيت
اعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

2021-01-04

مصر تعتقل 3 صيادين غزيّين
مصر تعتقل 3 صيادين غزيّين

2021-01-03

الأكثر قراءة

هل خدع عضو في الأسرة المالكة الإماراتيّة فريق

هل خدع عضو في الأسرة المالكة الإماراتيّة فريق "بيتار القدس"؟

2021-01-03

"إحباط هجوم إيراني في الإمارات في ذكرى اغتيال سليماني"

2021-01-03
الحكومة بصدد فرض إغلاق مشدد: 44 وفاة بنهاية الأسبوع

الحكومة بصدد فرض إغلاق مشدد: 44 وفاة بنهاية الأسبوع

2021-01-03
منصور عباس.. المغامرة انتهت

منصور عباس.. المغامرة انتهت

2021-01-03
إفراج مشروط عن سما عبد الهادي

إفراج مشروط عن سما عبد الهادي

2021-01-03