الصحة الفلسطينيّة: 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 20 حالة وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا و1804 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية "قلقيلية 2، طولكرم 1، نابلس 1، رام الله 4، الخليل 1، قطاع غزة 6 وفيات، مدينة القدس 5 وفيات".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (33)، قلقيلية (18)، طولكرم (52)، جنين (65)، نابلس (70)، ضواحي القدس (33)، رام الله (138)، الخليل (69)، بيت لحم (39)، سلفيت (21)، أريحا (7)"، قطاع غزة (396)، مدينة القدس (250)".

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (14)، قلقيلية (20)، طولكرم (46)، جنين (50)، نابلس (151)، رام الله (183)، الخليل (98)، بيت لحم (63)، سلفيت (41)، أريحا (17)، قطاع غزة (866)، مدينة القدس (255)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مريضًا في غرف العناية المكثفة بينهم 27 مريضا بأجهزة التنفس الاصطناعي.