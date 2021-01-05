  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 14:53

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
مستوطنون يقتحمون الأقصى ("أرشيفية" فيسبوك منظمات الهيكل)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحم مستوطنون برقة جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن "عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة".

وتأتي هذه الاقتحامات رغم تفشي فيروس كورونا، وتقييد حركة ونشاط المقدسيين والمصلين، بسبب تصاعد الحالة الوبائية.

ومن ناحية أخرى، ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد أحمد حسين بعرض "جماعات الهيكل" على حكومة الاحتلال مقترحا لعرضه على الأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة "الهيكل" مكانها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستوطنون يقتحمون الأقصى

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن
استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

2021-01-05

الصحة الفلسطينيّة: 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينيّة: 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا

2021-01-05

غزة: 6 وفيات و396 إصابة جديدة بكورونا
غزة: 6 وفيات و396 إصابة جديدة بكورونا

2021-01-05

الأكثر قراءة

توصيات بتشديد الإغلاق وتمديده أسبوعين

توصيات بتشديد الإغلاق وتمديده أسبوعين

2021-01-04
وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني

2021-01-04
اتفاق فائض أصوات بين ساعر وبينيت وآخر بين ليبرمان ولبيد وفوضى في

اتفاق فائض أصوات بين ساعر وبينيت وآخر بين ليبرمان ولبيد وفوضى في "العمل"

2021-01-04
جنين: مقتل امرأة ويُشتبه بأنّ ابنها منفّذ الجريمة

جنين: مقتل امرأة ويُشتبه بأنّ ابنها منفّذ الجريمة

2021-01-04
تشديد مرتقب للقيود: إغلاق جهاز التعليم واقتصار العمل على

تشديد مرتقب للقيود: إغلاق جهاز التعليم واقتصار العمل على "الأنشطة الحيوية"

2021-01-04