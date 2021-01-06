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الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 13:07

الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بكورونا
دير البلح، غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 14 حالة وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1585 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 9 وفيات في الضفة "طولكرم 2، نابلس 2، الخليل 1، جنين 3، سلفيت 1"، قطاع غزة 5 وفيات.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (44)، طولكرم (63)، قلقيلية (22)، رام الله (111)، نابلس (64)، الخليل (62)، ضواحي القدس (23)، جنين (40)، بيت لحم (30)، أريحا (6)، سلفيت (13)"، قطاع غزة(610) .

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (18)، طولكرم (71)، قلقيلية (29)، رام الله (152)، نابلس (225)، الخليل (110)، جنين (65)، بيت لحم (50)، أريحا (16)، سلفيت (44)"، قطاع غزة (805) .

ولفتت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 115 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
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