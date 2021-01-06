كورونا بغزة: 5 وفيات و610 إصابات بآخر 24 ساعة

توفي 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الصحة الفلسطينية في القطاع، اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيانات ت الصحة بغزة، تم تعافي 805 حالات، علما أنه تم إجراء فحص 2436 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة في آذار/مارس الماضي 43744، منها 9108 حالة نشطة، وبلغ إجمالي المتعافين 34227 حالة، بينما إجمالي الوفيات بلغت 409 حالة.

وأضافت الصحة في غزة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 247 حالة، من بينها 137 حالات خطيرة وحرجة.

وتبدي لجنة الطوارئ العليا ارتياحها لانخفاض عدد الاصابات مقارنة بوقت الذروة حيث تتراوح الاصابات ما بين 20% إلى 25 % فيما كانت تتجاوز 35% في الشهر الماضي.

إلى ذلك، كشف مدير عام الصحة في وزارة الصحة ياسر بوزية، ورئيس برنامج الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية بقطاع غزة عبد الناصر صبح، أن حصة فلسطين من لقاح فيروس كورونا متوقع أن تصل في شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح بوزية أن فلسطين ستحصل على اللقاح باعتبارها عضو في مؤسسة "كو باكس" العالمية التي تضم في عضويتها كلا من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومؤسسة جافي، والبنك الدولي.

وتابع "تم إنشاء المؤسسة من أجل ضمان وصول اللقاح لكافة الدول وتوزيع المطاعيم بشكل عادل، حيث لا تشكل المادة عائقا لوصول اللقاحات لفلسطين".

وأشار بوزية إلى أنه تم اعتماد فلسطين ليتلقى 20% من عدد السكان اللقاحات، ومن خلال دعم هذه المؤسسة سيتلقى اللقاح حوالي مليون شخص، وسيبدأ التوريد من خلال هذه المؤسسة خلال الشهر المقبل.

بدوره، حث صبح الجمهور الاستمرار في الإجراءات الوقائية كضمانة لسلامتهم في المرحلة المقبلة حتى في ظل توفر اللقاح وتوزيعه.