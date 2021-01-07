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أريحا: إصابة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 22:13

أريحا: إصابة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شاب مقدسي من ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وقال مصدر طبي في مستشفى أريحا الحكومي، إن "شابا يعاني من إعاقة وصل المستشفى مصابا برصاصة في الفخذ". وأضاف المصدر أن "المصاب يعاني من إعاقة ذهنية وإصابته غير خطيرة".

من جهته، قال مصدر صحافي من مدينة أريحا إن "الإصابة في عَضَل الفخذ لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو من مدينة القدس".

وحسب المصدر ذاته فإن "قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عند حاجز عسكري شمالي المدينة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال سلمت الشاب لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي نقلته بدورها إلى مستشفى أريحا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#أريحا
#شاب مقدسي من ذوي الإعاقة

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