الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 10 أيام

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين والزوار لمدة 10 أيام بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي، ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة،إن "قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي بدأ اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء (الخميس) ولمدة 10 أيام وسيمنع دخول المصلين والزوار إلى أي جزء من الحرم".

واعتبر أبو سنينة أن "الاحتلال يحاول حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم"، مؤكدا أن "المصلين والزوار ملتزمون بكافة الشروط الصحية والوقاية حسب البروتوكولات الوقائية المعمول بها".

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم ومنذ فترة لا يسمحون بدخول أكثر من 20 مصليا للحرم".

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قرار الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرُّب، إن "هذا قرار مرفوض، ومدان وغير مقبول ولن نرضخ له".

وأضاف أن المسجد "إسلامي خالص للمسلمين، وتشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية". وأردف أبو الرُّب أن "قرار إغلاق المسجد من قبل الاحتلال يمثل تعديا وتدخلا في صلاحيات الحكومة الفلسطينية بالإشراف على الأماكن الدينية في فلسطين".

وأشار إلى إن الوزارة "تقوم بمتابعة كل ما يتعلق بتنظيم دخول المصلين والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بكورونا".

ولفت أبو سنينة إلى إن "الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي) أبلغهم بإغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد، مشددا على رفضه للقرار.