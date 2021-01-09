متى تتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لقاحات كورونا؟

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم السبت، إنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، فيما أشار المتحدث باسم الوزارة إلى إمكانية بدء وصول اللقاحات في النصف الثاني من شباط/ فبراير المقبل.

ورجحت كيلة أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، دون الكشف عن موعدد محدد. وأشارت إلى أن "الوزارة قد تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بـ20%".

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في معدل الإصابات بالفيروس، مشددة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي. وأكدت كيلة أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بشأن تمديد حالة الإغلاق من عدمها، وذلك اعتمادا على الحالة الوبائية في البلاد.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، أن "الوضع الوبائي في فلسطين بدأ بالانخفاض تدريجيًا بسبب الإغلاقات التي تمت في بعض المناطق، وبسبب حالات التعافي".

وأضاف أنه "تلقينا رسالة رسمية من الشركة البريطانية (أسترازينيكا) بأنه بدءا من 15 شباط/ فبراير المقبل، ستصل اللقاحات إلى فلسطين، وأوضح أنه "يمكن أن يصلنا من مؤسسة أخرى نوع آخر من اللقاحات ضد فيروس كورونا في شهر شباط/ فبراير أيضًا".

هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، صباح اليوم، تسجيل 9 حالات وفاة 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1,863عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 18.6% من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 45,125 إصابة.

وقالت إن عدد حالات الوفاة بلغ 433 حالة. وأكدت أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 260 حالة، من بينها 133 حالة خطيرة وحرجة.