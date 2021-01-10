أوقاف القدس تحذّر: أعمال حفر مستمرّة في ساحة البراق

حذّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، من استمرار السلطات الإسرائيلية بمشاريع "تهويد ساحة البراق"، موضحة أنها رصدت أعمال حفر إسرائيلية مستمرة في الساحة الملاصقة للمسجد الأقصى.

وقالت الدائرة، في بيانها، إنها تتابع "بقلق بالغ أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة (الجدار الغربي للأقصى)".

وأضافت أن "جرافة وحفارا كبيرا وآلات ضخمة شوهدت في ساحة البراق، إضافة إلى أنه تم رصد اهتزازات توحي بتوسع أعمال الحفر في الساحة"، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الأعمال.

واعتبرت أن هذه الأعمال تأتي في سياق "استكمال تهويد ساحة البراق".

وشددت الدائرة على رفضها لهذه المشاريع كونها تتعارض مع القرارات الأممية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وتتعرض القدس منذ احتلالها عام 1967 لعمليات "أسرلة"، و"تهويد"، مكثفة، حيث عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكثيف الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين منها بما يخالف قرارات الشرعية الدولية.