الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و699 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 20 حالة وفاة، و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه "تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية (طوباس 1، نابلس 2، طولكرم 3، جنين 2، الخليل 2، رام الله 2)، و8 في قطاع غزة".

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (34)، قلقيلية (14)، نابلس (90)، سلفيت (28)، طولكرم (39)، ضواحي القدس (26)، جنين (48)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (110)، بيت لحم (22)، وقطاع غزة (232).

وأضافت الوزيرة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (19)، قلقيلية (29)، نابلس (115)، سلفيت (20)، طولكرم (62)، جنين (65)، أريحا والأغوار (6)، الخليل (67)، رام الله (87)، بيت لحم (68)، قطاع غزة (477)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 98 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي".