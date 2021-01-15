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خمس وفيات جديدة بكورونا في القدس

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 00:17

خمس وفيات جديدة بكورونا في القدس
تطعيم ضد كورونا (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

سجلت مدينة القدس المحتلة يومي الخميس والأربعاء، خمس وفيات جديدة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه د. علي الجبريني.

وقال الجبريني أن الوفيات سجلت في الطور جبل المكبر ، بيت حنينا ، راس العامود وبيت صفافا ، بذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى 175 حالة.

وقال الطبيب الجبريني أنه تم يوم الأربعاء تسجيل 93 إصابة، والخميس 92 إصابة لينخفض مجمل الإصابات النشطة في المدينة إلى 1135 إصابة، بعد تسجيل 245 حالة شفاء علمًا بأن إجمالي الإصابات في المدينة منذ شهر آذار/ مارس الماضي تجاوز عتبة 17500 اصابة .

ونوه الطبيب المقدسي إلى صعوبة المرحلة الحالية فيما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالج بالمستشفيات ويبلغ عددها أكثر من 70 حالة.

وقال الجبريني أنه "رغم تواصل حملة اللقاحات والفحوصات، إلا اننا نتمنى على المواطنين المقدسيين الالتزام بالتعليمات الصحية لأننا لا زلنا نشاهد أرقاما ومعدلات مرتفعة من الإصابة، متمنيا أن تحقق حملة اللقاحات في مراكز وصناديق المرضى والمستشفيات نقلة مهمة تساهم في تقليص عدد الإصابات".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#إصابات
#فيروس كورونا

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