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إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 16:59

إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء السبت، وأصيب ثلاثة فلسطينيين وبينهم مسعف، في مسيرة كفر قدوم شرقي قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة، باتجاه المواطنين الذين خرجوا تنديدا بالاستيطان في القرية، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما".

وأكدت مراسلتنا إصابة 3 مواطنين بالرصاص بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في القرية، وجرى علاجهم ميدانيا.

وفي سياق منفصل، هاجم مستوطنون، السبت، منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم، في مسافر يطا جنوبي الخليل، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل، فؤاد العمور، لـ"وفا"، إن مستوطني "كرمئيل وماعون وأفيجال" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا منازل المواطنين ومساكنهم، واعتدوا على رعاة الماشية والمزارعين من عائلتي الجبارين والنجار، في خربتي شعب البطم وتوينين، وشتموهم بألفاظ نابية، حيث تصدى لهم الأهالي، وأجبروهم على المغادرة.

وناشد العمور، الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم واراضيهم، بهدف الاستيلاء لصالح توسيع المستوطنات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جيش الاحتلال
#إطلاق رصاص
#كفر قدوم
#مستوطنون
#مسافر يطا

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