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القدس المحتلة: وفاتان و116 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 22:50

القدس المحتلة: وفاتان و116 إصابة كورونا جديدة
(توضيحية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت مدينة القدس المحتلة يومي الجمعة والسبت، حالتي وفاة جديدتان في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن د. علي الجبريني.

وقال الجبريني إن "الوفيات سجلت في حي الشيخ جراح يوم أمس، وحالة وفاة اليوم في حي صور باهر، وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى 177 حالة".

وقال الطبيب الجبريني إنه "تم تسجيل 63 إصابة كورونا جديدة، أمس الجمعة، و53 إصابة جديدة اليوم السبت"، وأشار الطبيب إلى أن "عدد حالات الوفاة منذ بداية شهر كانون ثاني/ يناير، بلغ الـ37 حالة".

ونوه الطبيب المقدسي إلى صعوبة المرحلة الحالية فيما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالج بالمستشفيات ويبلغ عددها 65 حالة.

وقال الجبريني أنه "رغم تواصل حملة اللقاحات والفحوصات، إلا اننا نتمنى على المواطنين المقدسيين الالتزام بالتعليمات الصحية لأننا لا زلنا نشاهد أرقاما ومعدلات مرتفعة من الإصابة، متمنيا أن تحقق حملة اللقاحات في مراكز وصناديق المرضى والمستشفيات نقلة مهمة تساهم في تقليص عدد الإصابات".

وتم تسجيل 228 حالة شفاء، وفي هذا ينخفض مجمل عدد الإصابات النشطة في المدينة المحتلة إلى 1023 إصابة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس المحتلة
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات

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