مركزيّة الانتخابات الفلسطينية تجتمع بالأمناء العامّين للفصائل والأحزاب

شارك الأمناء العامّون للفصائل وممثلي الأحزاب السياسية، في اجتماع عقدته لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلّة.

وأطلع رئيس اللجنة، حنا ناصر، ممثلي الفصائل على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 (التشريعية، والرئاسية)، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ففي مقدمة الترتيبات سجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسميا في العاشر من شباط/ فبراير المقبل، وتستمر لمدة خمسة أيام، منوها إلى أن تسجيل الناخبين بشكل إلكتروني متاح حاليا على الموقع الإلكتروني للجنة.

وذكر ناصر أن هذه الاجتماعات مع الفصائل التي تجري اليوم في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، "تأتي ضمن مسؤولية اللجنة بتعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم في العملية الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وقطاع غزة على حد سواء".

من جهتهم، أكد المجتمعون أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة وإجراءاتها في ما يتعلق بإجراءات نزاهة وعدالة الانتخابات.