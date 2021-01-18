مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يلاحق حراسه

اقتحمت مجموعات من المستوطنين برفقة عناصر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال التي تواصل استهداف وملاحقة حراس المسجد، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المحتلة بحجة جائحة كورونا.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى إلى جانب مجموعة من المستوطنين الذي اقتحموا ساحت الحروم ونفذوا جولات استفزازية، وقام بعضهم بتأدية طقوسا تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتأتي اقتحامات المستوطنين رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة الذي تشهدها المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.

واعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين، أحد حراس المسجد الأقصى من أمام باب المجلس.

وأفادت الأوقاف أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى طارق صندوقة، أثناء تواجده في مكان عمله على أبواب المسجد. ونقل صندوقة لمراكز التحقيق الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ويستهدف الاحتلال حراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

وصادقت محكمة الاحتلال مؤخرا، على عدة قرارات بهدم منازل لحراس الأقصى وأخرى تمثلت في إبعادهم عن المسجد ومنعهم من السفر بهدف ثنيهم عن دورهم.

ويأتي تصعيد الاحتلال بحق العاملين في المسجد الأقصى وحراسه، إثر المحاولات المتواصلة لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وعقبت الناشطة المقدسية خديجة خويص على اقتحام جنود الاحتلال إن "ما يجري في الأقصى تحديدا هذه الإيام من قِبل المقتحمين والاحتلال بتضييق الخناق على الأقصى والبلدة القديمة وعزلهما عن محيطهما ومنع الوصول للأقصى، يجب أن يدفعنا لدق ناقوس الخطر، وإزالة ركام اليأس والعجز والتقصير عن قلوبنا وعقولنا".

وتأتي اقتحامات قوات الاحتلال كذلك بعد أن اقتحمت طواقم مساحة الاحتلال قبل أيام ساحات الحرم، وأجرت عمليات هندسة مساحية لباحات الأقصى وصحن قبة الصخرة.

وحذرت شخصيات فلسطينية من خطورة قيام مساحين إسرائيليين بأعمال هندسية في ساحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة.