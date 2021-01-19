اقتحامات ومواجهات والاحتلال يعتقل عددا من الشبان بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما شهدت بعض المناطق مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال.

في محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل الدكتور إياد جبور في بلدة سالم، قبل أن تقوم باعتقال نجليه عبد الرحمن وأدهم، كما تمركزت في عدة أحياء بالبلدة.

واقتحمت قوة أخرى المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من شارع القدس باتجاه قرية كفر قليل، حيث داهمت منزل تامر عامر في القرية، كما واقتحمت بلدة تل جنوب المدينة دون تسجيل أي اعتقالات.

وانتشر مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل على حاجز زعترة جنوبي نابلس، بعد ساعات من أعمال الاستفزاز في بلدتي عصيرة القبلية ومادما.

بينما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، أسيرين محررين من بلدة كفر راعي قضاء جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال وبسام نبيل سعيد ذياب، وهما أسيران محرران، عقب دهم منزل ذويهما وتفتيشه.

يشار إلى أن شقيقهم عزام معتقل منذ العام 2001، ومحكوم مدى الحياة.

واندلعت مواجهاتٍ في بلدة حزما قضاء القدس المحتلة بين الشبان وجنود الاحتلال، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.