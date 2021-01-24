الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و533 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 11 حالة وفاة، و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و740 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة "نابلس 3، ضواحي القدس 1، جنين 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 1"، قطاع غزة 3 وفيات، مدينة القدس المحتلة 1.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (23)، طوباس (20)، طولكرم (16)، نابلس (40)، أريحا (8)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (49)، بيت لحم (12)، ضواحي القدس (2)، جنين (14)، قلقيلية (1)"، قطاع غزة (189)، مدينة القدس (125).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (24)، طوباس (6)، طولكرم (30)، نابلس (29)، أريحا (5)، الخليل (36)، رام الله والبيرة (35)، بيت لحم (0)، ضواحي القدس (90)، جنين (16)، قلقيلية (27)"، قطاع غزة (315)، مدينة القدس (127).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.