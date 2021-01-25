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3 وفيات و151 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 22:08

3 وفيات و151 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي ثلاثة مقدسيين وأصيب 151 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الإثنين.

وأفاد الجبريني في بيان مقتضب صدر عن وحدة مكافحة كورونا في المدينة المحتلة، بأنه "3 حالات وفاة في مدينة القدس، (حالة في حي سلوان وحالتان في رأس العامود) خلال يومين، وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى 188".

وذكر أن "عدد الإصابات في المدينة آخذ بالانخفاض مع تسجيل 151 حالة بواقع 69 إصابة أمس (الأحد)، و81 إصابة اليوم (الإثنين)".

وأوضح أنه تمّ تسجيل "276 حالة شفاء، وبذلك ينخفض مجمل الإصابات النشطة في المدينة إلى 766".

وأشار الحبريني إلى "الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات شهدت انخفاضا ملحوظا حيث بلغ عددهم 50 مريضا".

وفي ختام بيانه، ناشد الجبريني المقدسيين بـ"ضرورة الالتزام دوما بالتعليمات الصحية؛ وفي مقدمتها استخدام الكمامات".

وأوضح أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم يستثنوا من استخدام الكمامات الواقية، ولفت إلى ضرورة "الحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#القدس المحتلة
#علي الجبريني

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