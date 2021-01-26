5 وفيات و214 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي 5 أشخاص متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، وتم تسجيل 214 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الثلاثاء.

وأتت هذه البيانات، بعد فحص 1507 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت أن 14.3% من العينات موجبة.

وأوضح بيانات وزارة الصحة أن وفيات كورونا ارتفعت إلى 513 حالة، فيما أكدت الصحة تعافي 435 حالة ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 44813 حالة.

وذكر التقرير اليومي للصحة أن إجمالي تراكمي للمصابين 50048 إصابة، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 4722 حالة.

وقالت إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 103 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 52 حالة.

وفي ظل هذه المعطيات، بدأ اليوم عشرات الالاف من الطلاب من الصفوف الخامس وحتى الحادي عشر العودة للمدارس ضمن نظام التعليم الوجاهي الجزئي، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم استكمال الفصل الدراسي الأول بعد انخفاض منحنى اصابات كورونا بالقطاع.

يأتي ذلك، فيما أعيد رفع الإغلاق المخفف عن كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاد العمل بالإجراءات الوقائية الأخرى، التي تشمل الإغلاق الليلي ومنع الازدحام، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة من انتشار أوسع للطفرة الجديدة لفيروس كورونا، بعد اكتشاف عدة إصابات في مناطق محيطة بالقدس المحتلة.

وتشمل القرارات التي سيعمل بها حتى ليل الخميس القادم بها، منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، وكذلك إغلاق القطاع ليلا عند الساعة الثامنة مساء، مع استمرار إغلاق الجامعات على أن تفتح المدارس لطلبة المرحلة الثانوية بعد أن كامت مقتصرة على طلبة الابتدائية، وكذلك تنظيم حركة المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية.

وجاء تخفيف الإجراءات بعد الانخفاض الملموس في أعداد الإصابات بالفيروس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الانخفاض هذا لم يوقف قلق الجهات الطبية من انتشار أوسع للطفرة الجديدة للفيروس، بعد أن سجلت عدة حالات في مناطق محيطة بالقدس.