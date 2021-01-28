الصحة الفلسطينية: 8 حالات وفاة و747 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، 8 حالات وفاة، و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و764 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة "رام الله والبيرة 1، جنين 1"، وقطاع غزة 2، ومدينة القدس 4 وفيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (23)، طولكرم (21)، سلفيت (16)، قلقيلية (13)، طوباس (7)، جنين (30)، نابلس (54)، بيت لحم (24)، رام الله والبيرة (85)، الخليل (57)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (150).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس (0)، طولكرم (36)، سلفيت (14)، قلقيلية (13)، طوباس (14)، جنين (43)، نابلس (84)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (34)، الخليل (29)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (400)، مدينة القدس (78).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.