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3 إصابات برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 15:15

3 إصابات برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم
من المواجهات في مسيرة كفر قدوم، اليوم (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما سجلت عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم الجمعة.

وعلم أن مواجهات اندلعت في كفر قدوم عقب انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد إشتيوي، إن "الجيش الإسرائيلي فرّق المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، مستخدما الرصاص المعدني المغلف بالمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن إصابة 3 مواطنين بجروح، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز".

وأوضح أنه "جرى نقل مصاب إلى المستشفى للعلاج، في حين عولجت باقي الإصابات ميدانيا".

وتُنظم في بلدة كفر قدوم، بشكل أسبوعي، مسيرة منددة بالاستيطان، ومطالبة بفتح شارع يؤدي إلى القرية، مغلق منذ أكثر من 17 عاما.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كفر قدوم
#مسيرة كفر قدوم
#مواجهات
#الاحتلال

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