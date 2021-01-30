فتح معبر رفح بالاتجاهين من الإثنين حتى الخميس

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم السبت، عن فتح معبر رفح أربعة أيام في الاتجاهين من الإثنين حتى الخميس المقبلين، حيث ستنشر هيئة المعابر، صباح الأحد، تفاصيل وكشوفات السفر، ومواعيد إجراء فحص كورونا للمسافرين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، بأنه تقرر فتح معبر رفح البري أربعة أيام في الاتجاهين من الإثنين حتى الخميس (1-4 شباط/ فبراير 2021)، وسيتم نشر تفاصيل وكشوفات السفر، ومواعيد إجراء فحص كورونا للمسافرين، من قبل الهيئة العامة للمعابر في وقت لاحق.

وتنتظر أكثر من 7 آلاف حالة إنسانية في قطاع غزة فتح السلطات المصرية معبر رفح البري لتمكينها من السفر، بينما ينتظر الآلاف في مصر للعودة إلى عائلاتهم.

وأغلقت السلطات المصرية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، معبر رفح بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيا في الاتجاهين.

وسمحت حينها بمغادرة 2696 مسافرا من القطاع وعودة 829 شخصًا إلى القطاع، فيما أرجعت السلطات المصرية 223 مسافرا.

يذكر أنه منذ منتصف آذار/مارس 2020، فتحت السلطات المصرية معبر رفح بشكل جزئي ما مجموعه 88 يوما، على فترات متباعدة.

وتغلق السلطات المصرية المعبر بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين تواصل مصر فتح معابرها مع الدول المجاورة، ولم تقم بإغلاقها.