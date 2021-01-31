الصحة الفلسطينية: وفاتان و403 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، حالتي وفاة و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية "رام الله والبيرة 1، قلقيلية 1".

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (21)، طولكرم (24)، نابلس (46)، رام الله والبيرة (94)، بيت لحم (30)، سلفيت (8)، الخليل (25)، ضواحي القدس (9)، أريحا والأغوار (5)، جنين (13)، قلقيلية (3)"، قطاع غزة (125).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (9)، طولكرم (14)، نابلس (21)، رام الله والبيرة (44)، بيت لحم (0)، سلفيت (18)، الخليل (29)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (0)، جنين (21)، قلقيلية (19)"، قطاع غزة (235) .

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.