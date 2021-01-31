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مسؤول فلسطيني: لم نستلم أي لقاح كورونا من الاحتلال

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 22:58

مسؤول فلسطيني: لم نستلم أي لقاح كورونا من الاحتلال
من أحد مختبرات الضفة الغربية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

نفى مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، نقل الاحتلال الإسرائيلي 5 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الأراضي المحتلة، لتطعيم الطواقم الطبية.

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، للأناضول، إنّ الوزارة أو أي جهة فلسطينية أخرى "لم تتسلم" من إسرائيل أي كميات من لقاح كورونا.

وأضاف النجار: "لم نبلّغ بوجود تطعيمات، ولا علم لنا بأي شيء"، وتابع "إسرائيل واقعة تحت ضغط دولي، وتريد نشر هذه الأخبار للتخفيف منه"، وأشار إلى أن "المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تضغط على إسرائيل للسماح بإدخال تطعيمات للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتُحمّل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الدولة المحتلة، مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلب الاحتلال من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.

وانتقدت دول عدّة، خلال الفترة الماضية، امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن تزويد الفلسطينيّين بلقاح كورونا.

كما طالبت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، إسرائيل بتوفير لقاحات فيروس كورونا للفلسطينيين، باعتبار ذلك من واجباتها كقوة احتلال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من "واجبات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بتوفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال".

واعتبرت الوزارة أن إسرائيل تمارس تمييزًا عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة، وتحاول أن تعفي نفسها من واجباتها وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادًا إلى واجباتها بناء على قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكّدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان "اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#السلطة الفلسطينية
#لقاح كورونا
#فيروس كورونا
#إسرائيل
#الاحتلال

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