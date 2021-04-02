إصابات جراء قمع الاحتلال بالضفة وأهالي رأس كركر يهدمون خيمة استيطانيّة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي، لفعاليات سلمية رافضة للاستيطان وإقامة بؤر استيطانية بالضفة الغربية، وذلك أثناء الفعاليات والمسيرات السلمية الأسبوعية المتواصلة للتنديد بممارسات الاحتلال، بينما هدم أهالي قرية رأس كركر، غربي رام الله، خيمة استيطانيّة.

إصابة صحافيان في كفر قدوم

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم مصوران صحفيان، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

كفر قدوم اليوم (فيسبوك)

وأفاد شهود عيان، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة السلمية وأطلقت الأعيرة "المطاطية" و"الاسفنجية" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فيها، ما أدى لإصابة مصور "تلفزيون فلسطين" بشار نزال، والمصور عبد الله شتيوي، بعيارين "اسفنجيين"، إضافة لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن حاولوا من خلالها اعتقال الشبان، إلا أنها فشلت ولم تسجل أي حالة اعتقال.

الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان، واستهدفتهم بالرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم، جرى علاجهم ميدانيا.

إصابات بالرصاص المطاطي في قرية المغير

أصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة باستمرار إغلاق المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله لليوم الـ 19 على التوالي، وإحياء لذكرى يوم الأرض.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لـ "وفا"، إن أهالي القرية انطلقوا بمسيرة سلمية نحو مدخل القرية الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص "المطاطي"، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بالرصاص المطاطي، جرى علاجهم ميدانيًا، إضافة لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

الاحتلال يقمع مسيرة قرية المغير (وفا)

ولفت إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يغلق فيها الاحتلال مدخل القرية هذا العام، مشيرًا الى أن المدخل يؤدي لمناطق شمال وجنوب الضفة، ومع إغلاقه يضطر المواطنون إلى البحث عن طرق بديلة طويلة وصعبة للوصول إلى تلك المناطق.

يذكر أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه بهدف الاستيلاء على أراضيها.

أهالي قرية رأس كركر يهدمون خيمة استطانيّة

نجح عدد من أهالي قرية رأس كركر غرب رام الله، اليوم الجمعة، بهدم خيمة أقامها المستوطنون مؤخرا على أراضي جبل القوقرة، شمال القرية.

وأفاد شاهد عيان، لـ"وفا"، بأن عددا من أصحاب الأراضي الزراعية توجهوا إلى المنطقة احتجاجا على إقامة الخيمة الاستيطانية، ورفضا لقيام المستوطنين بتقطيع الأشجار والتخريب وإقامة شعائرهم التلمودية في المكان.

وأضاف أن الأهالي تمكنوا من إزالة الخيمة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أهالي القرية من هدم هذه الخيمة الاستيطانية.

أهالي قرية رأس كركر يهدمون خيمة استطانيّة (وفا)



وقال شاهد العيان، إن الخيمة أقيمت بادئ الأمر قبل أكثر من شهرين في موقع قريب تحيط به منازل المواطنين، وصدر قرار من شرطة الاحتلال وقتها بإزالتها وإخلاء المكان، فتم تفكيكها على يد سلطات الاحتلال مرتين في السابق، إلى أن قام المستوطنون قبل نحو 3 أسابيع بنقل الخيمة إلى موقعها الحالي وسط أشجار الزيتون، فقام أهالي القرية بهدمها مرتين، كان آخرها اليوم الجمعة.

وأوضح أن وجود المستوطنين في المنطقة التي تمتاز بجودة زيتونها وزيتها، يحول دون قيام المزارعين بتقليم الأشجار وحراثة الأرض، عدا عن أعمال التخريب التي يقوم بها المستوطنون.