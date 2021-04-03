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الانتخابات الفلسطينية: الإعلان الرسمي عن القوائم الانتخابية الثلاثاء المقبل

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 11:10

الانتخابات الفلسطينية: الإعلان الرسمي عن القوائم الانتخابية الثلاثاء المقبل
(أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينيّة، هشام كحيل، اليوم السبت، إن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، الموافق السادس من نيسان/ابريل الجاري، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف، أنه خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء او القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.

وأشار كحيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن اللجنة قد اعتمدت 30 قائمة مساء الخميس الماضي، الموافق 31 آذار الماضي، واليوم سيتم اتخاذ قرار بحق الـ6 قوائم المتبقية، موضحا أن التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.

وأضاف، أن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.

وتابع كحيل أن من بين تلك الضوابط أنه يمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يمنع القدح والتشهير في الدعاية الانتخابية، وضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي سيتم استخدامه للدعاية للحملة الانتخابية.

ونوّه كحيل إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم اعتراض على أي دعاية لحملة انتخابية تضرر منها للجنة الانتخابات، على أن يكون الاعتراض موثق، واللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل القائمة، وتطالبه بالتوقف وإزالة هذا الخلل، وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات
#تشريعية
#فلسطين
#هشام كحيل

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