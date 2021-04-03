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مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين بحماية جيش الاحتلال

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 18:42

مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين بحماية جيش الاحتلال
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

هاجم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، عددا من المزارعين الفلسطينيين في أراضي قرية جالود جنوبي نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، إن "مستوطنين من البؤرة الاستيطانية ‘إيش كودش‘ المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا مزارعين أثناء فلاحتهم أراضيهم شرقي جالود، ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح".

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على مسن بالضرب بحماية جيش الاحتلال، مشيرا إلى أنهم خلعوا أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود.

ووثّقت منظمة "ييش دين" الحقوقيّة الإسرائيلية، الاعتداء بالفيديو وأظهر الشريط المُصوّر أن جنود الاحتلال لم يكترثوا للمستوطنين ولم يمنعوهم عن الاعتداء، بل هاجموا المزارعين الفلسطينيين وهددوهم بالسلاح وألقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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