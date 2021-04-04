  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 25 وفاة و2806 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 15:11

الصحة الفلسطينية: 25 وفاة و2806 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 25 وفاة، و2806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1589 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة: " قلقيلية 3، جنين 2، طوباس 1، نابلس 4، طولكرم 2، الخليل 5، سلفيت 2، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 1، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة".

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 48، جنين 210، طوباس 45، نابلس 247، طولكرم 98، الخليل 265، سلفيت 35، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 45، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 1628".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 122، جنين 138، طوباس 19، نابلس 386، طولكرم 142، الخليل 213، سلفيت 41، رام الله والبيرة 106، بيت لحم 105، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 17، قطاع غزة 272".

وبينت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مصاب بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 624 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 91626، بينهم 11129 تلقوا جرعتين من اللقاح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الصحة الفلسطينية
#الضفة
#غزة
#القدس

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مع استمرار الإغلاق الجزئي: وفاتان و1628 إصابة جديدة بكورونا بغزة
مع استمرار الإغلاق الجزئي: وفاتان و1628 إصابة جديدة بكورونا بغزة

2021-04-04

الكنائس العربية المسيحية حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح
الكنائس العربية المسيحية حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح

2021-04-04

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين في بتير
مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين في بتير

2021-04-04

الأكثر قراءة

الأردن: اعتقال مسؤولين والجيش يحذّر الأمير حمزة

الأردن: اعتقال مسؤولين والجيش يحذّر الأمير حمزة

2021-04-03
العنف والجريمة يضربان في بلدات عربية

العنف والجريمة يضربان في بلدات عربية

2021-04-03
مسؤولون في الليكود: بينيت سينضم لحكومة نتنياهو

مسؤولون في الليكود: بينيت سينضم لحكومة نتنياهو

2021-04-03
واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

2021-04-03
أسماء وتفاصيل ملوك الفراعنة القدامى

أسماء وتفاصيل ملوك الفراعنة القدامى

2021-04-03