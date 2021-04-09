الصحة الفلسطينية: 33 وفاة و2418 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة تسجيل 33 حالة وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2026 حالة تعاف في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين بـ4 حالات، 7 في نابلس، 3 في قلقيلية، 2 في رام الله والبيرة، 3 في الخليل، واحدة في بيت لحم، 11 في قطاع غزة و2 في مدينة القدس".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي سلفيت بـ25 إصابة جديدة، 170 في جنين، 77 في طولكرم، 174 في نابلس، 30 في طوباس، 33 في قلقيلية، 81 في رام الله والبيرة، 65 في الخليل، 36 في بيت لحم، 8 في أريحا والأغوار، 6 في ضواحي القدس، 1673 في قطاع غزة و40 في مدينة القدس".

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت في سلفيت 36 حالة، 256 في جنين، 99 في طولكرم، 314 في نابلس، 48 في طوباس، 52 في قلقيلية، 101 في رام الله والبيرة، 278 في الخليل، 73 في بيت لحم، 9 في أريحا والأغوار، 30 في ضواحي القدس، 592 في قطاع غزة و138 في مدينة القدس".

وبينت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى "وجود 190 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 583 مريضا".

وختمت "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140,032، بينهم 12,471 تلقوا الجرعتين من اللقاح".