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الاحتلال يعتقل وكيل قائمة "القدس موعدنا" بالضفة

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 09:50

الاحتلال يعتقل وكيل قائمة "القدس موعدنا" بالضفة
وكيل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، وكيل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وشهدت الفترة الأخيرة اعتقال قوات الاحتلال للعديد من قيادات حركة حماس وكواردها، تزامنًا مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق على إجرائها خلال الشهر القادم.

وأفاد شهود عيان أن قوات خاصة تابعة للاحتلال اقتحمت مدينة رام الله واعتقلت ناجح عاصي من منزله، وهو ممثل قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية.

وأدانت قائمة "القدس موعدنا" اختطاف قوات الاحتلال لممثلها وأحد مرشحيها من رام الله.

وقال الناطق باسم القائمة علاء حميدان إن "عملية الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة تعكس همجية الاحتلال وبربريته القائمة على الإرهاب والتخويف".

وأشار حميدان إلى أن اعتقالات الاحتلال تأتي من ضمن محاولته للتأثير على نتائج الانتخابات بشكل مسبق.

وشدد على "أن حملات الاعتقال المستمرة منذ سنوات ستفشل في كسر عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني، فهذا الشعب الأصيل يواصل عناده السياسي وتحديه منذ عشرات السنوات، وسيفشل مخطط الاحتلال بأن تكون الساحة الفلسطينية لقمة سائغة لأجندته ومشاريعه".

وأكد "إصرارنا على المضي قدما في العملية الديمقراطية وترتيب البيت الفلسطيني".

كما ودعا الدول الضامنة ودول الاتحاد الأوروبي التدخل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المسار الديمقراطي الفلسطيني من التغول الذي تمارسه حكومة الاحتلال والهادف لوقفه وتعطيله.

ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الثلاثاء الماضي، القيادي في حركة حماس حسن الورديان من بيت لحم وهو مرشح على قائمتها "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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