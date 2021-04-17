القدس: الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس، ومنعت عقد مؤتمر صحافي لمرشحي الفصائل الوطنية.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحافي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس، وآليات مشاركة المقدسيين فيها.

والمعتقلون هم: أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة "فتح"، ورتيبة النتشة عن قائمة "اليسار الموحد".

وحاصرت مخابرات الاحتلال فندق "السانت جورج"، حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحافي، قبل الفعالية ودققت في هويات المارة ومنعت عقد المؤتمر.

وعبّر المرشحون ضمن قوائم فصائل العمل الوطني عن موقفهم، بأن القدس عربية والسيادة فيها فلسطينية ولا انتخابات دون القدس.

واعتصم المشرحون وعدد من الكوادر والنشطاء في شارع صلاح الدين، بعد منعهم من عقد مؤتمرهم الصحافي، رافعين العلم الفلسطيني في رسالة بقاء وتجذّر، ردًا على سياسات الاحتلال الإقصائية وتصديًا لها.

وأفادت مصادر محلية بأنّ مخابرات الاحتلال أبلغت إدارة فندق "السانت جورج" بمنع إقامة أي نشاط يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو داعم لها، وسلّمتهم قرارا من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع إقامة هذه النشاطات، بعد أن قامت إدارة الفندق، العام الماضي، بتسليم الفندق للتجمع المقدسي للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا من أهالي القدس.